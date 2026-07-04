



Защита бывшего руководителя Еланского района Дмитрия Литвинова приняла решение обжаловать приговор. Напомним, накануне Еланский районный суд признал главу виновным в превышении полномочий и получении взятки. Ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, запрета на работу в органах власти сроком на 7,5 лет, а также штрафа в размере 18 млн рублей и обязанности выплатить в региональную казну 22-миллионной компенсации ущерба.

- Сторона защиты с таким приговором согласиться не может, после получения его текста будет подготовлена апелляционная жалоба, в связи с чем разбирательство этого непростого дела будет продолжено в Волгоградском областном суде, - сообщил журналистам адвокат экс-главы района Михаил Растрыгин.

Защитник указал, что решение суда является вызывающим, ведь в судебной практике даже за убийство нередко назначают более мягкое наказание, а само обвинение во многом строится на претензиях, которые полноценно так и не нашли подтверждения во время разбирательства.

Напомним, инкриминируемые Дмитрию Литвинову эпизоды произошли в 2020-2021 годах. По версии следствия, чиновник вступил в сговор с ИП и предложил построить в райцентре 18 четырёхэтажек для предоставления жилья детям-сиротам. При этом у главы администрации с коммерсантом была договорённость о покровительстве. Руководитель закрывал глаза на недостатки строений и отступления от проектов, а бизнесмен должен был построить руководителю шикарный коттедж с дисконтом в 3,6 млн рублей.

Защита настаивает, что оснований для таких выводов у следствия не было. В частности, многие из перечисленных дефектов домов основаны на неактуальных версиях нормативных документов либо и вовсе не имеют обоснования, а часть недочётов могли быть устранены по гарантии. Кроме того, адвокат осуждённого чиновника настаивает, что обязанность по осмотру домов и выдаче технических документов не входит в компетенцию руководителя, а подписывая документы на 15 объектов, глава полагался на заключения специалистов. В частности, экспертиза ФБУ Волгоградская ЛСЭ Минюста России признала сооружения технически исправными.

Не признаёт осуждённый и вину по обвинению в получении взятки.

- Уникальность этого обвинения состоит в том, что обвинение основано на одном только математическом расчёте стоимости дома в экспертизе, проведённой на досудебной стадии. То есть вместо совокупности доказательств, бесспорно подтверждающих событие преступления, как того требуют разъяснения Верховного Суда РФ, приговор основан на мнении экспертов, которые входят в структуру следственного органа, - подчеркнул Михаил Растрыгин.

Защита настаивала на назначении независимой экспертизы, однако суд не увидел рациональных доводов в обосновании ходатайства. При этом семья Литвиновых брала на дом «сельскую ипотеку», а теперь близкие могут его лишиться и будут ещё многие годы выплачивать банку за объект кредит.

- Рассчитываем, что суд апелляционной инстанции не будет игнорировать очевидные факты, доказательства и нормы права, позволит провести по делу объективную экспертизу, даст справедливую оценку событиям пятилетней давности и примет по данному делу законное решение, - подытожил адвокат.

Фото из архив ИА «Высота 102»