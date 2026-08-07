На Мамаевом кургане отреставрировали скульптуру-аллегорию





На Мамаевом кургане завершилась реставрация одной из шести скульптур, расположенных на Площади Героев. Она имеет аллегорический смысл: воины уничтожают свастику и гидру, олицетворяющие еще не побежденный, но получивший под Сталинградом смертельную рану фашизм.

Как сообщили в музее-панораме «Сталинградская битва», специалисты выполнили механическую очистку крупных солевых отложений и биологических загрязнений, а также удалили ржавчину, проступившую на элементах конструкции. Трещины были обработаны специальным защитным составом, который должен оградить композицию от последствий неблагоприятных погодных явлений.

Реставраторы начали работы уже на другой композиции «Раненый боец и воин, подхватывающий из его рук знамя».