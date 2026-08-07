Мошенники из фейковых УК атакуют волгоградцев в МАХ





В инспекции Госжилнадзора предупреждают жителей Волгоградской области о новом виде мошенничества. Жителям звонят якобы представители УК или подключают их к неким чатам в МАХ, запрашивая при этом подтверждение личных данных. Ни в коем случае этого делать нельзя.

Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области предупреждает – УК, органы государственной власти, должностные лица не создают и не приглашают жителей региона в сторонние чаты или группы в мессенджерах и не запрашивают личные данные по телефону или в переписке.

В Волгоградской области Минстроем России созданы 8048 официальных общедомовых чатов, владельцами которых выступает Госжилнадзор. Администраторами в них являются организации, осуществляющие управление МКД.

Приглашение вступить в эти чаты поступает исключительно в личный кабинет граждан на портале Госуслуг.

В случае, если жителям региона поступают подозрительные предложения подключиться к неизвестным группам, надо сообщать о таких фактах в полицию.



