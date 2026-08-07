



Пятничное утро в Волгограде. Температура воздуха упорно подбирается к +40 градусам. В такую погоду спасения от жары ищут и люди, и уличные животные, и даже дороги. Сергей Николаев садится за руль комбинированной дорожной машины, включает поливалки, и вот он – глоток свежего воздуха. О своей работе, детской радости автомобилистов и отношениях с машинами волгоградский водитель рассказал корреспондентам ИА «Высота 102» в новой серии проекта «Люди для людей».





Сергей Николаев – профессиональный водитель. Семнадцать лет мужчина крутил «баранку» фуры, исколесив всю Россию – от юга до Урала. Чего только не случалось в пути за это время – бывали и поломки, и неприятные встречи с «хулиганами» ( так их сам называет Сергей), и мелкие ДТП. Однако, как бы тяжело не было в пути, свою работу волгоградец любил всем сердцем.

– Со временем стало тяжеловато, поэтому и решил сменить профиль. Год назад стал водителем дорожной комбинированной машины: зимой сгребаю снег, летом поливаю дороги, заправляю пылесосы и другие машины. Одним словом, многофункциональный сотрудник, – садясь в кабину КДМ-ки, рассказывает мужчина. – Работа эта полезная и ответственная: внутри всегда есть понимание, что я делаю город чище. Для кого работаю? Сложный вопрос… И для города, и для людей, и для себя самого.





Стесняясь камеры да и вообще повышенного внимания к себе, в машине Сергей наконец расслабляется. Родная стихия. Мужчина признает – у любой техники есть свой характер, поэтому и работать с ней нужно тонко. Как профессиональному настройщику музыкальных инструментов.

– Она же только с виду все одинаковые, а характер у всех разный, – говорит Сергей Николаев. – Одна – более покладистая, другая чуть капризнее. Но все-таки все хорошие.





Запуская струю воды, от которой на плавящемся асфальте появляется яркая радуга, волгоградец едет по улицам города с улыбкой на лице. На его глазах взрослые мужчины и женщины, еще минуту назад спешившие по делам и помнящие о сроках, датах и графиках, вдруг стремятся прошмыгнуть перед дорожной машиной и получить свою «порцию» воды. «Как дети, ей богу», – с радостью в голосе говорит водитель.

– Люди относятся к нашему труду по-разному. Иногда зимой, когда мы идем колонной по пять-шесть машин, проскакивают между нами. Зачем? Да кто же их знает, – разводит руками Сергей. – Но все-таки в большинстве своем нас благодарят и встречают по-доброму. Мы же для города работаем. Для того, чтобы его жителям было приятнее. А, если будет приятно вам, то настроение автоматически поднимется и у нас.





Фото и видео Алексея Костякова