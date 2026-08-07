Дзержинский районный суд Волгограда встал на сторону местной жительницы, которая заказала и полностью оплатила через «Яндекс.Еду» фастфуд, но курьер не захотел пешком подниматься по лестнице и не доставил заказ. В итоге женщина отсудила в 4,5 раза больше цены заказа – 8520 рублей вместо оплаченных ею 1840 рублей.

Поводом для судебного разбирательства послужила ситуация, в которой волгоградка оказалась в сентябре 2025 года. Она оформила заказ в кафе на 1840 рублей и полностью оплатила его. Установлено, что получателем денег выступило ООО «Яндекс.Еда». Заказ был собран и передан курьеру, но волгоградка его так и не дождалась.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, курьер прибыл по адресу, но в доме клиента не работал лифт. Подниматься пешком курьер не стал и уехал. В «Яндекс.Еде» утверждали, что выполняют исключительно функции информационного посредника и не несут ответственности за действия привлеченных доставщиков. Однако суд посчитал иначе.

– ООО «Яндекс.Еда» выступает в качестве владельца агрегатора и фактически организует весь процесс исполнения заказа – от оформления и приема оплаты, до координации доставки и контроля за ее исполнением, – пояснили в суде.

Также было отмечено, что условия пользовательского соглашения, освобождающие агрегатор от ответственности за недоставку товара, ущемляют права потребителя и являются ничтожными.

По решению суда женщине должны возместить стоимость заказа, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 8520 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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