Борьба с коррупцией

Экс-главу волгоградской Елани Гугучкина приговорили к шести годам колонии

Борьба с коррупцией 13.05.2025 17:21
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13.05.2025 17:21


Сегодня, 13 мая, Еланский районный суд Волгоградской области огласил приговор бывшему главе Еланского городского поселения Александру Гугучкину и директору МКУ «Благоустройство» Вячеславу Маскаеву. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Гугучкин признан виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), директор МКУ – по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве с использованием своего служебного положения.

Напомним, Александра Гугучкина задержали 7 апреля 2024 года. Суд установил, что 5 апреля 2024 года в период времени с 11:35 до 11:40 глава Еланского городского поселения, находясь в служебном автомобиле, припаркованном у местной администрации, получил от директора МКУ «Благоустройство» оставшуюся часть взятки в размере 20 тыс. рублей из ранее оговоренной суммы 100 тыс. рублей. Деньги предназначались для решения вопроса о незаконном использовании муниципальной техники и рабочей силы при перевозке песка для нужд местного предпринимателя. Передача денег проходила под контролем сотрудников УФСБ по Волгоградской области, которые и задержали чиновника. 

В начале февраля 2025 года в Еланском районном суде Волгоградской области начался процесс над Гугучкиным, который с момента своего задержания находился в СИЗО. Лишь перед началом суда меру пресечения ему заменили на домашний арест. Вячеслав Маскаев все это время оставался под домашним арестом. 

Свою вину Александр Гугучкин на суде отрицал, а директор МКУ признал в полном объеме.

Суд приговорил бывшего главу Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области к наказанию в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Также он в течение 4 лет и 6 месяцев лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в органах местного самоуправления.

Директор МКУ «Благоустройство» Маскаев приговорен к наказанию в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также он в течение 3 лет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в муниципальных организациях.

Александра Гугчкина взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Коллаж V102.RU

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