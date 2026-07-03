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Расследования

Суд забрал у продавшего честь экс-главы района Литвинова свободу, 40 млн и часть дома

Расследования 03.07.2026 18:43
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03.07.2026 18:43


Еланский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении Дмитрия Литвинова, занимавшего ранее пост главы Еланского муниципального района. Экс-чиновник, сообщает ИА «Высота 102», признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере – по ч. 2 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. 

Схема: дома для сирот с нарушениями и «личный» дом за полцены

Как установил суд, в период с ноября 2020 по март 2021 года Литвинов, используя свои организационно-распорядительные полномочия, вступил в сговор со знакомым индивидуальным предпринимателем (дело в отношении последнего выделено в отдельное производство, – Прим.ред.). Чиновник предложил бизнесмену построить в рабочем поселке Елань четырехквартирные дома для детей-сирот в рамках областной программы, а в дальнейшем заключить с ним госконтракты.

Предприниматель согласился, но выдвинул условие: Литвинов должен подписать разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, несмотря на отступления от проектной документации и нарушение строительных норм. Взамен бизнесмен обязался построить для самого главы района жилой дом по цене значительно ниже реальной стоимости строительства.

Как вводили в эксплуатацию бракованные объекты

Действуя по указанию Литвинова, его подчиненные, не знавшие о преступных планах начальника, составили акты осмотра 18 объектов без фиксации выявленных нарушений. После этого глава района лично подписал разрешения на ввод 15 жилых домов, а также согласовал подписание его заместителем (также не осведомленным о сговоре) разрешений еще на 3 объекта.

Все 18 домов были построены с отступлениями от проекта и технических регламентов. Ущерб бюджету Волгоградской области в лице комитета строительства, необходимый для устранения недостатков, оценен в 22 002 386 рублей.

Маскировка взятки под кредит

Чтобы скрыть следы коррупционной сделки, Литвинов обратился в банк за кредитом на строительство собственного дома, предоставив недостоверные документы с заниженной стоимостью – всего 3,33 млн рублей. Однако реальная рыночная стоимость переданного ему предпринимателем дома составила 6 755 830 рублей. Таким образом, сумма взятки, полученной Литвиновым в виде незаконно оказанной услуги имущественного характера, достигла 3 615 479,12 рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

Расследование велось при оперативном сопровождении УФСБ России по Волгоградской области.

Приговор и конфискация

Еланский районный суд признал Литвинова виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в пятикратном размере от суммы взятки – 18 077 395,6 рублей. 

Кроме того, экс-чиновник лишен права занимать должности, связанные с распорядительными функциями в органах местного самоуправления, сроком на 7,5 лет после освобождения из мест лишения свободы.

Суд также конфисковал в доход государства часть жилого дома в рабочем поселке Елань, эквивалентную сумме взятки, и взыскал с Литвинова в пользу комитета строительства Волгоградской области 22 002 386 рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки. 

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