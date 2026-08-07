Олег Журавлёв – главный судья матча «Ротор» – «Челябинск»

В воскресенье, 9 августа, на «Волгоград Арене» состоится важнейший матч 5-го тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и «Челябинском». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Главным арбитром поединка назначен Олег Журавлёв из Подольска. 34-летний рефери уже имеет опыт работы в текущем сезоне – он провёл 4 матча, включая игру между «Ротором» и «СКА-Хабаровском», где выступал в роли резервного судьи.
Бригада арбитров сформирована следующим образом:
Главный судья: Олег Журавлёв (Подольск) – отвечает за общее управление матчем.
Ассистенты: Арсений Новиков (Подольск) и Евгений Булатов (Каменск-Уральский) – работают на боковых линиях.
Резервный арбитр: Павел Шишкин (Тамбов) – контролирует замены.
Административная группа:
Делегат матча: Филипп Яковлев (Москва) – курирует организационные вопросы.
Инспектор матча: Андрей Иванов (Кострома) – оценивает работу судейской бригады.
Все члены судейской коллегии обладают необходимой квалификацией для обслуживания матчей высокого уровня и готовы обеспечить честное судейство предстоящей встречи.
Александр Веселовский
Фото: ФК «Севастополь»