Олег Журавлёв – главный судья матча «Ротор» – «Челябинск»

В воскресенье, 9 августа, на «Волгоград Арене» состоится важнейший матч 5-го тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и «Челябинском». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

Главным арбитром поединка назначен Олег Журавлёв из Подольска. 34-летний рефери уже имеет опыт работы в текущем сезоне – он провёл 4 матча, включая игру между «Ротором» и «СКА-Хабаровском», где выступал в роли резервного судьи.

Бригада арбитров сформирована следующим образом:

Главный судья: Олег Журавлёв (Подольск) – отвечает за общее управление матчем.

Ассистенты: Арсений Новиков (Подольск) и Евгений Булатов (Каменск-Уральский) – работают на боковых линиях.

Резервный арбитр: Павел Шишкин (Тамбов) – контролирует замены.

Административная группа:

Делегат матча: Филипп Яковлев (Москва) – курирует организационные вопросы.

Инспектор матча: Андрей Иванов (Кострома) – оценивает работу судейской бригады.

Все члены судейской коллегии обладают необходимой квалификацией для обслуживания матчей высокого уровня и готовы обеспечить честное судейство предстоящей встречи.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Севастополь»