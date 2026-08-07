В Камышине пьяный сын забил до смерти пожилую мать

В Камышине Волгоградской области задержан 51-летний местный житель, который подозревается в убийстве свой беспомощной 75-летней матери. Пожилую женщину, как уточнили в СУ СКР по региону и полиции, сын-пьяница забил до смерти.

По данным следствия, мужчина проживал вместе с матерью, которая не имела возможности передвигаться. В ходе бытового конфликта, произошедшего 5 августа, мужчина нанес пенсионерке не менее десяти ударов по голове и телу. От полученных травм пострадавшая скончалась.





Тело погибшей обнаружила 26-летняя дочь мужчины, которой он позвонил сразу после совершенного преступления. Она и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Известно, что в момент расправы над пожилой матерью мужчина был пьян. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области