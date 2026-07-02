В Волгограде готовятся приодеть в асфальт Сарептский путепровод





В Красноармейском районе Волгограда постепенно близится к завершению ремонт проезжей части Сарептского путепровода. Подрядчик ООО «РИСНА» завершает бетонирование основания дороги.

- Сегодня запланировано полностью выполнить работы по бетонированию выравнивающего слоя и тротуаров — общая площадь заливки превысит пять тысяч квадратных метров, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее специалисты уже обустроили деформационные швы, основание барьерных ограждений. Для повышения прочности бетонируемого покрытия его армируют стальной арматурой, а также уплотняют специальным оборудованием. В настоящее время строители также сосредоточены на замене перильного ограждения.

Отметим, после завершения заливки бетоном основания дороги подрядчик сможет приступить к его гидроизоляции, а затем и к укладке нового асфальта.

Фото: администрация Волгограда