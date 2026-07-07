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Транспорт

Волгоградцев застало врасплох перекрытие ул. Мира и ул. Володарского

Транспорт 07.07.2026 10:42
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07.07.2026 10:42


В Центральном районе Волгограда едва прошло несколько недель с введения новой схемы автомобильного движения, вызвавшей многочисленные жалобы автолюбителей, как власти объявили о новых корректировках. С 7 по 22 июля муниципалитет закрыл для проезда автомобилей новые участки ул. Мира и ул. Володарского. Об изменениях было объявлено за несколько часов до их внедрения, из-за чего в утренний час пик произошедшее застало врасплох сотни спешащих на работу автолюбителей.

Как ранее сообщала редакция, по ул. Мира движение ограничено в границах ул. им. В.И. Ленина и ул. Володарского, а по ул. Володарского — в границах ул. Коммунистической и ул. Мира. Фактически недоступны стали участки дорог в границах НЭТа и Комсомольского парка.


Согласно данным картографических сервисов, на территории Центрального района теперь появилось сразу два новых хронических автомобильных затора. По ул. Генерала Воронина в границах ул. Голубинской и ул. Володарского, а также по ул. Пушкина в границах пр. Ленина и пл. Павших Борцов.

По информации властей, корректировка схемы движения носит временный и вынужденный характер и связана с реконструкцией ливневой канализации. Она также затронет маршруты автобусов №№ 6, 21, 88 и 89, которые при движении с ж/д вокзала теперь проследуют по ул. Коммунистической, ул. Порт-Саида и пр. им. В.И. Ленина.

Отметим, ранее в мае 2026 года из-за реконструкции пл. Павших Борцов муниципалитет ввёл на ряде улиц одностороннее движение.

Фото из архива ИА "Высота 102", "Яндекс. Карты"

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