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Транспорт

Под Волгоградом движение по ростовской трассе осложнил густой туман

Транспорт 20.06.2026 07:30
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20.06.2026 07:30


Южные районы Волгоградской области после обильных дождей неожиданно оказались во власти сильного тумана. 20 июня ненастье застало врасплох автолюбителей, движущихся по региональной трассе 18К-1 «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск», обеспечивающей сообщение с Ростовской областью. Происходящее на дороге очевидцы засняли на видео.



- Будьте осторожны. Видимость на дороге не более 10-15 метров. Туман очень густой. Немного выручает, что ранним утром трасса не так загружена и движение довольно свободно, - рассказал один из водителей.

Отметим, ранее туман в регионе метеорологами не прогнозировался. По данным Волгоградского ЦГМС, 20 июня по области ожидается ветер при грозах с порывами до 20-25 м/с. Ночью температура воздуха должна была быть 13...18ºC, при прояснении возможно понижение до 8ºC; днем воздух вновь прогреется до 24...29ºC.

Фото и видео: Волгоград / t.me

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