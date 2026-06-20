Под Волгоградом движение по ростовской трассе осложнил густой туман





Южные районы Волгоградской области после обильных дождей неожиданно оказались во власти сильного тумана. 20 июня ненастье застало врасплох автолюбителей, движущихся по региональной трассе 18К-1 «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск», обеспечивающей сообщение с Ростовской областью. Происходящее на дороге очевидцы засняли на видео.







- Будьте осторожны. Видимость на дороге не более 10-15 метров. Туман очень густой. Немного выручает, что ранним утром трасса не так загружена и движение довольно свободно, - рассказал один из водителей.

Отметим, ранее туман в регионе метеорологами не прогнозировался. По данным Волгоградского ЦГМС, 20 июня по области ожидается ветер при грозах с порывами до 20-25 м/с. Ночью температура воздуха должна была быть 13...18ºC, при прояснении возможно понижение до 8ºC; днем воздух вновь прогреется до 24...29ºC.

Фото и видео: Волгоград / t.me