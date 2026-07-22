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Транспорт

Идут по жаре пешком: в Волгограде у ТЦ «Европа» массово встали трамваи

Транспорт 22.07.2026 11:24
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22.07.2026 11:24


Сегодня, 22 июля, в Центральном районе Волгограда массово остановились вагоны СТ в районе остановки ТЦ «Европа». Пассажиры вынуждены идти пешком по жаре до ближайшей остановки троллейбуса или ждать, когда движение скоростных трамваев наладится.


Вагоны стоят по направлению в центр города у въезда в подземный тоннель, расположенный поблизости с остановкой ТЦ «Европа».

 

В диспетчерской службе сообщили, что на трамвайном маршруте произошла авария, над устранением которой в настоящее время работают специализированные бригады. Пассажирам рекомендуют воспользоваться альтернативным видом транспорта. Время возобновления движения вагонов СТ пока неизвестно.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

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