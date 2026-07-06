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Транспорт

Живём не в Японии: чиновники объяснились за глухие пробки в центре Волгограда

Транспорт 06.07.2026 16:42
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06.07.2026 16:42


В Волгограде чиновники департамента городского хозяйства рассказали подробности внедрения одностороннего движения на дорожно-транспортной сети в Центральном районе и объяснили причины появления глухих пробок. Власти признают, чтобы проблемы есть, а решить сложившуюся ситуацию попытаются учёные Высшей школы экономики.

По фэншую

Весной 2026 года в Волгограде стартовали масштабные работы по реконструкции площади Павших Борцов. Одновременно с началом обновления муниципалитет объявил о введении в центре города новой схемы автомобильного движения.

– Односторонними становятся участки автомобильных проездов по улице Володарского по направлению движения от ул. Коммунистической до ул. Балонина, улице Пархоменко по направлению движения от ул. Кубанской до ул. Невской, улице Новороссийской по направлению движения от ул. Невской до ул. Кубанской. Также отменяется сквозное движение по ул. Мира в границах улиц Володарского и Гоголя (через площадь Павших борцов). При этом участок ул. Мира от ул. Володарского по направлению движения в сторону Аллеи Героев становится односторонним, – сообщили тогда в пресс-службе мэрии.

По данным начальника отдела транспорта департамента городского хозяйства Михаила Гаврилина, введение на части улиц одностороннего движения было единственным способом избежать транспортного коллапса.

– Ввиду того что на ул. Мира началась реконструкция пешеходной зоны, мы провели моделирование распределения автомобильных потоков после закрытия пл. Павших Борцов. Математическая модель показала, что в условиях текущей работы светофорных объектов на ул. Коммунистической, ул. Гоголя, ул. Балонина будут образовываться заторы автомобилей. Пробки могли полностью парализовать в том числе и подъезд к железнодорожному вокзалу.

Власти, со слов чиновника, были вынуждены проработать меры по корректировке схемы автомобильного движения, а уже после этого повторно провели моделирование дорожной обстановки.

– В целом у нас по ул. Мира проезжало порядка 800 автомобилей в час, трафик просачивался через Аллею Героев, ул. Краснознаменскую, ул. Володарского. Кроме того, у железнодорожного вокзала сформирован важный узел общественного транспорта, нам важно было сохранить движение автобусов несмотря на перекрытие ул. Мира,– добавил Гаврилин.

Всё же поехала

Однако произошедшее неожиданно спровоцировало резкое осложнение дорожной обстановки.

– Изменение схемы движения в сердце Волгограда застало врасплох тысячи автолюбителей. Введение одностороннего движения по ул. Новороссийской, ул. Кубанской, ул. Пархоменко спровоцировало рост ДТП и ужасные заторы. Огромная нагрузка легла на Комсомольский путепровод, – рассказал на прошедшем совещании в ОП члена палаты Сергей Жуков.

Граждане массово жалуются, что введённая властями схема нерациональна и вынуждает автолюбителей необоснованно совершать многокилометровые пируэты, проезжая лишние километры и создавая в часы пик дополнительную нагрузку на дороги. 


Впрочем, по информации специалистов мэрии, ситуация на самом деле не столь критична, однако определённые сложности действительно фиксируются.

– Схему УДД разрабатывал я лично. Мы отрегулировали фазы светофоров на Коммунистической, Володарского, Пархоменко, Кубанской. Сделали одностороннее движение от Глубокоовражной до Голубинской. После того как применили все изменения, транспортная модель так или иначе, но поехала. Единственная болевая точка сейчас – ул. Комсомольская. Здесь действительно возникают заторы. Это связано с тем, что 800 машин в час – мы никуда не денем. И трафик должен куда-то уходить. Сейчас попросили Высшую школу экономики проработать регулирование транспортных потоков на пр. Ленина. Возможно им удастся что-то нам предложить, - отметил Михаил Гаврилин.

Однако у общественников возникают вопросы, почему решать проблемы организации транспортного движения в Волгограде власти доверяют институту, находящемуся за сотни километров от города, и при этом, как выяснилось, соответствующие проблемы не обсуждаются ни с Градостроительным советом, ни с научными сотрудниками профильных региональных вузов.

Мы же не в Японии живём

Примечательно, что хотя бы часть недостатков новой схемы движения в Центральном районе Волгограда мог бы снять запуск кругового движения по ул. Пархоменко и ул. Невского. Как выяснилось, городские власти действительно прорабатывали такой вариант.

– Изначально мы так и планировали. Однако, чтобы вы понимали, корректировка схемы движения – это не только решение администрации. Своё мнение высказывают и представители Госавтоинспекции. После того как нам было указано, что мы живём не в Японии и даже не в Англии, а в России, мы вынуждены были от этой идеи отказаться. Поэтому и появился на свет тот проект, который и был внедрён.

Власти уверены, что по сравнению с первыми неделями после внедрения корректировок, сейчас ситуация ощутимо улучшилась, однако те шероховатости, которые всё ещё наблюдаются в часы пик, – известны и в перспективе будут решаться.

– Любая транспортная схема, когда она вводится, так или иначе претерпевает стадию адаптации как у граждан, так и у организаторов дорожного движения. Привыкает водитель, привыкает пассажир, привыкает пешеход. Адаптируется и система. Нами была проведена огромная работа по отладке светофоров. То, что мы видим сейчас, – это не финальная стадия. В настоящее время отрабатываются различные варианты, чтобы разгрузить наиболее проблемные узлы. Многие эмоционально задаются вопросом «видели ли мы ситуацию на дорогах?». Видели. Мониторинг идёт ежесуточно. Система по прежнему адоптируется и достраивается. Сейчас мы наблюдаем несколько иную картину, нежели чем в первые дни. Я уверена, что и с оставшимися проблемами мы разберёмся, чтобы и автомобилистам и пешеходам было комфортно, – подчеркнула замглавы департамента городского хозяйства Елена Славина.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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