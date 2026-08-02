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Транспорт

Может, сэкономили? Волгоградцев удивила выборочная реконструкция трамвайной линии в Жилгородке

Транспорт 02.08.2026 19:07
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02.08.2026 19:07


Трамвайные пути в Дзержинском районе Волгограда реконструируются выборочно. На некоторых участках полностью удалена старая рельсошпальная решетка, а какие-то отрезки трамвайного полотна остаются совершенно нетронутыми. Такая картина, как сообщили ИА «Высота 102» жители Жилгородка, наблюдается в границах ул. Космонавтов и кольца на ул. Хорошева протяженностью 4,4 км, которые реконструируют в рамках первого этапа работ.



– Кольцо на ул. Космонавтов ремонт не затронул. По 51-ой Гвардейской рельсошпальная решетка удалена кусками: по ул. Исторической только до остановки Мясокомбинат, да и то частично, – сообщают волгоградцы. – От Мясокомбината до ул. Шекснинской трамвайную линию не трогают. Перед академией МВД рельсошпальную решетку сняли, а до ул. Хорошева она вообще нетронута. 



Журналисты ИА «Высота 102» убедились, что действительно реконструкция трамвайной линии в Дзержинском районе ведется только на вышеуказанных отрезках. На некоторых участках полотно осталось совершенно нетронутым, а там, где сообщили местные жители, действительно кипит работа. 


– Новых остановочных платформ тоже не видно. В чем причина? Может, сэкономили? – задаются вопросом местные жители.



В администрации Волгограда пояснили, что реконструкция 1 этапа в 2026 году трамвайной линии в Дзержинском районе включает замену рельсошпальной решетки протяженностью 4,4 км в однопутном исчислении на наиболее изношенных участках. 


– Так, подлежат замене участки от ул. Космонавтов до ул. Исторической (участками), участок в границах остановок «Народная ярмарка» и «Волгоградский мясокомбинат», а также территория напротив Академии МВД. На участке от ул. Землячки до резервного кольца по ул. Хорошева замена рельсошпальной решетки производилась около 10 лет назад и не требует замены. Участки пути, не попавшие в проект реконструкции, в дальнейшем, при необходимости, будут включаться в программу капитального ремонта, –прокомментировали в мэрии.


В администрации напомнили, что помимо замены рельсошпальной решетки проектом реконструкции предусмотрена замена контактной сети и опор, а также обновление системы энергоснабжения в составе ТП-15, кабельных и воздушных линий.


Напомним, что в апреле текущего года аукцион на право реконструкции трамвайных путей в Дзержинском районе стоимостью 799 млн рублей выиграла волгоградская компания «Новые Энергетические Проекты». Тогда сообщалось, что работы развернутся на участке в границах ул. Космонавтов и ул. Ангарской, где специалистам предстоит реконструировать порядка 9,4 км трамвайных путей в однопутном исчислении, а также заменить контактную сеть такой же протяжённостью, отремонтировать 13 переездов через пути, обустроить 2 остановочных пункта, 4 остановочные площадки с монтажом новых павильонов.

Планировалось, что работы будут выполняться в два этапа. В рамках первого предстояло обновить участок в границах ул. Космонавтов и кольца на ул. Хорошева протяжённостью 4,4 км с 4 переездами. На тот момент о выборочном ремонте ничего не сообщалось. Завершить первый этап работ, которые стартовали с 11 мая текущего года, подрядчик должен до конца 2026 года.






Фото Андрея Поручаева / ИА «Высота 102»

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