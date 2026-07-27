Главное

ВТЗ трудоустроит выпускников второго потока «Профессионалитета» Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников

Актуально

Чтобы лето не кончалось:  «Прайдсити» приглашает на отдых и спорт волгоградцев и гостей города

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове-на-Дону установли режим ЧС из-за «урагана века»
В Ростове-на-Дону после разгула стихии, которую уже назвали «ураганом века», объявили режим чрезвычайной ситуации. О принятом на внеочередном заседании решении в своем канале Max сообщил глава города Александр...
Федеральные новости
 В Ростовской области задерживаются более 25 поездов
Более 25 поездов задерживаются в Ростовской области из-за обрушившейся на регион непогоды. – В субботу, 25 июля, из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону произошло...
Транспорт

Будет лучше и больше? Смотрим, как расширяют улицу и парковки у вокзала «Волгоград-1»

Транспорт 27.07.2026 18:10
0
27.07.2026 18:10


В Центральном районе Волгограда продолжаются работы по благоустройству территории у железнодорожного вокзала и созданию нового парковочного пространства у этого крупного транспортного узла. Что сейчас происходит на прилегающих к вокзалу улицах, какие работы ведутся и на какой все стадии – увидели корреспонденты ИА «Высота 102».


Улица Коммунистическая находится в непосредственной близости к железнодорожному вокзалу. Основные работы в настоящее время ведутся здесь.


Рабочие вблизи мемориально-исторического музея меняют старые опоры освещения на новые. Кабели укладывают под землю, чтобы на поверхности было как можно меньше проводов. Для безопасности пешеходов движение по тротуарной части ограничено.



Саму улицу расширяют, насколько это возможно. На обочине улицы Коммунистической лежат партии новых бордюров. А напротив здания бывшего «Царицынского пассажа» возводят вторую стоянку для автомобилей. Работы здесь еще в самом разгаре.


Первая стоянка, созданная в рамках трансформации парковочного пространства у железнодорожного вокзала, напомним, заработала 21 июля в тестовом режиме. Стоянка, способная вместить 241 автомобиль, построена на месте пустыря вблизи пожарной каланчи. Она будет платная, но пока штрафы за парковку на ней не начисляются. 


Парковка у «Царицынского пассажа» также будет способна принять автомобили, которым нельзя будет парковаться на площади у вокзала.

По замыслу властей, машины можно будет оставить на платных парковках в шаговой доступности от вокзала «Волгоград-1». После реконструкции привокзальной площади можно будет только высаживать или забирать пассажиров, что обозначат соответствующими дорожными знаками.


В скором времени на пересечении улицы Коммунистической с улицей Гоголя и улице Комсомольской в районе ж/д вокзала будет нанесено две «вафельные» разметки, ограничивающие выезд на перекресток из-за пробок. Пока на улице Гоголя уложили новый асфальт. Никакой разметки, в том числе обозначающей платные парковки, сейчас здесь нет. На некоторых участках у вокзала сняли и знаки платной парковки.


Напомним, что конкурс по обустройству парковочного пространства в шаговой доступности за 70,8 миллиона рублей выиграло волгоградское ООО «УНПП «Аспект». Все работы должны быть выполнены до 15 августа.







Фото Андрея Поручаева / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
27.07.2026 18:10
Транспорт 27.07.2026 18:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.07.2026 14:10
Транспорт 22.07.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.07.2026 11:24
Транспорт 22.07.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.07.2026 13:01
Транспорт 16.07.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.07.2026 10:42
Транспорт 07.07.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.07.2026 16:42
Транспорт 06.07.2026 16:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.07.2026 10:18
Транспорт 02.07.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.06.2026 09:41
Транспорт 24.06.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.06.2026 16:50
Транспорт 22.06.2026 16:50
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.06.2026 07:30
Транспорт 20.06.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.06.2026 15:31
Транспорт 18.06.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.06.2026 16:36
Транспорт 14.06.2026 16:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.06.2026 06:26
Транспорт 11.06.2026 06:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.06.2026 16:16
Транспорт 10.06.2026 16:16
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.06.2026 08:44
Транспорт 04.06.2026 08:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:15
Для волгоградцев появился новый казачий туристический маршрутСмотреть фотографии
18:44
Камышинский опытный завод избежал банкротстваСмотреть фотографии
18:10
Будет лучше и больше? Смотрим, как расширяют улицу и парковки у вокзала «Волгоград-1»Смотреть фотографии
17:41
В Камышине подросток вместе с другом угнал иномарку из автосервисаСмотреть фотографии
17:08
УФАС выдало «черную метку» реставратору кинотеатра «Родина» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:39
Президент назначил шесть новых судей в Волгограде и областиСмотреть фотографии
16:35
В Волжском на стройках обнаружили и депортировали двух нелегаловСмотреть фотографии
16:24
В волгоградской больнице скончался пострадавший от влетевшего в машину ломаСмотреть фотографии
16:07
Волгоградские школьники отдохнут в новом учебном году 126 днейСмотреть фотографии
15:30
«Накипело на душе»: в Волжском муж поджег жену-пьянчужкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Ирина Пешкова назначена врио председателя областного комитета финансовСмотреть фотографии
15:11
«Курган — не задник для потехи»: волгоградец сочинил басню про хайпующих на Мамаевом кургане блогеровСмотреть фотографии
14:58
«Горел асфальт и трещала кожа»: жители Быково отстояли свои дома от страшного пожара в огненное воскресеньеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
В Волгограде суд аннулировал лицензию ЧОПа за нарушения при охране школыСмотреть фотографии
14:30
Налоговый календарь: что нужно уплатить волгоградцам до 28 июляСмотреть фотографии
13:25
Волгоградский БК «Доугс Титаны» вступает в борьбу за Кубок РоссииСмотреть фотографии
13:05
Врачи борются за жизнь волгоградца, пронзенного ломом в иномаркеСмотреть фотографии
12:17
Серебряная команда: горноспасатели ВолгаКалия заняли второе место в профсоревнованияхСмотреть фотографии
12:15
Полицию заинтересовало скандальное видео блогера с деньгами на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:38
В Ростове погибла семейная пара в ходе атаки украинских БПЛАСмотреть фотографии
11:35
Чтобы лето не кончалось:  «Прайдсити» приглашает на отдых и спорт волгоградцев и гостей городаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
Спасением волгоградских дорог в жару займутся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:04
Астраханец снял провокационное видео с 5000 рублями на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Страшный кульбит с мотоциклистом в Волжском попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Волгоград вошел в десятку популярных турнаправлений в августеСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области 39 строителей месяцами держали на «голодном пайке»Смотреть фотографии
10:15
Огненное воскресенье: в Волгоградской области в 24 пожарах сгорели дома, бани и гаражиСмотреть фотографии
09:42
Один человек погиб на пожаре в бывшем общежитии в КамышинеСмотреть фотографии
09:11
Косяк украинских БПЛА облетел Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:42
МЧС ликвидировало все угрожающие волгоградским селам ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
 