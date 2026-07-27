В Центральном районе Волгограда продолжаются работы по благоустройству территории у железнодорожного вокзала и созданию нового парковочного пространства у этого крупного транспортного узла. Что сейчас происходит на прилегающих к вокзалу улицах, какие работы ведутся и на какой все стадии – увидели корреспонденты ИА «Высота 102».





Улица Коммунистическая находится в непосредственной близости к железнодорожному вокзалу. Основные работы в настоящее время ведутся здесь.





Рабочие вблизи мемориально-исторического музея меняют старые опоры освещения на новые. Кабели укладывают под землю, чтобы на поверхности было как можно меньше проводов. Для безопасности пешеходов движение по тротуарной части ограничено.









Саму улицу расширяют, насколько это возможно. На обочине улицы Коммунистической лежат партии новых бордюров. А напротив здания бывшего «Царицынского пассажа» возводят вторую стоянку для автомобилей. Работы здесь еще в самом разгаре.





Первая стоянка, созданная в рамках трансформации парковочного пространства у железнодорожного вокзала, напомним, заработала 21 июля в тестовом режиме. Стоянка, способная вместить 241 автомобиль, построена на месте пустыря вблизи пожарной каланчи. Она будет платная, но пока штрафы за парковку на ней не начисляются.





Парковка у «Царицынского пассажа» также будет способна принять автомобили, которым нельзя будет парковаться на площади у вокзала.

По замыслу властей, машины можно будет оставить на платных парковках в шаговой доступности от вокзала «Волгоград-1». После реконструкции привокзальной площади можно будет только высаживать или забирать пассажиров, что обозначат соответствующими дорожными знаками.





В скором времени на пересечении улицы Коммунистической с улицей Гоголя и улице Комсомольской в районе ж/д вокзала будет нанесено две «вафельные» разметки, ограничивающие выезд на перекресток из-за пробок. Пока на улице Гоголя уложили новый асфальт. Никакой разметки, в том числе обозначающей платные парковки, сейчас здесь нет. На некоторых участках у вокзала сняли и знаки платной парковки.





Напомним, что конкурс по обустройству парковочного пространства в шаговой доступности за 70,8 миллиона рублей выиграло волгоградское ООО «УНПП «Аспект». Все работы должны быть выполнены до 15 августа.

























Фото Андрея Поручаева / ИА «Высота 102»