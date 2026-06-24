



В Волгограде городская контрольно-счетная палата подвела итоги проверки исполнения 25-летнего концессионного соглашения, заключенного между мэрией и АО «ЭлектроТранспорт Плюс». По информации ревизоров, за время реализации инвестиционного проекта выручка от работы трамваев выросла на 7%.

- Средний размер выручки на одного пассажира за 2023-2025 года составил 25,8 руб., за 2025 год – 27,7 руб., тарифы на проезд в Волгограде увеличены дважды: 01.08.2024 и 01.10.2025, - сообщили в КСП Волгограда.

По данным экспертов, стоимость переданной в частные руки инфраструктуры оценивается в 4,3 млрд рублей. Концессионер обязуется в течение пяти лет привлечь на реконструкцию наземных и подземных линий трамвая 11,9 млрд рублей. При этом муниципалитет получает все доходы от транспортных перевозок напрямую в городской бюджет, а взамен обязуется в течение 25 лет перечислить организации оплату в размере 68,4 млрд рублей за обслуживание инфраструктуры.

В настоящее время в городе эксплуатируются 13 трамвайных маршрутов. Наиболее загружены трамваи №№ 2, 5 и 10, 11, а также СТ и СТ-2.

По итогу аудита проверяющие пришли к выводу, что за минувший период компанией АО «ЭлектроТранспорт Плюс» обязательства по закупке нового подвижного состава, обновлению трамвайных линий, сетевой инфраструктуры выполнены согласно плану и в полном объёме.

Отметим, в КСП также обратили внимание городских чиновников на необходимость усиления контроля за реализацией инвестиционного соглашения и повышения прозрачности бухгалтерии. Кроме того, эксперты в очередной раз обратили подчеркнули, что для исполнения законодательства на всех остановках общественного транспорта, в том числе и на трамвайных площадках, должны быть установлены стенды с актуальной информацией о расписании движения трамваев, а также правилами безопасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»