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Транспорт

Волжская фирма за 25 млн рублей подсветит Комсомольский мост в Волгограде

Транспорт 22.07.2026 14:10
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22.07.2026 14:10


Световое преображение стоимостью почти 25 миллионов рублей ожидает Комсомольский путепровод в Волгограде, где в настоящее время идет локальный ремонт. На этом сооружении до конца текущего года установят архитектурную подсветку.

МБУ «Северное», которое является подрядчиком работ, заключил договор субподряда на сумму 24 990 977,60 руб. по устройству архитектурной подсветки Комсомольского путепровода с ООО «Динеро», зарегистрированной в Волжском. Эта компания стала единственным участником закупки, которая проводилась среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субподрядчик должен выполнить все электромонтажные работы в срок до 31 декабря текущего года. 

Архитектурную подсветку на мосту обеспечат с помощью 266 светодиодных светильников Varton разной мощности, которые используются для архитектурного освещения зданий и сооружений.  

Ранее сообщалось, что на Комсомольском путепроводе начался локальный ремонт бетонных конструкций в подмостовом пространстве сооружения, нанесению защитного слоя и покраске. В верхней части моста демонтировали оградительные экраны для проведения восстановительных работ.  

Напомним, что капительный ремонт Комсомольского путепровода проводился более 8 лет назад. С тех пор сооружение сильно обветшало. Состояние моста в последнее время вызывало озабоченность у горожан. 

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