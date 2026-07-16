Активные работы замечены на Комсомольском путепроводе в Центральном районе Волгограда, который уже лишился части защитных экранов, которые отделяли пешеходные дорожки от проезжей части и внешней стороны моста.





В настоящее время идет демонтаж защитных экранов, которые состоят из двух ярусов. На некоторых участках путепровода рабочие сняли только первый ярус, а на каких-то – оба. При этом передвижение пешеходов по обеим сторонам моста не ограничивается.









Напомним, что защитные экраны на этом объекте были установлены в начале 2018 года во время капитального ремонта Комсомольского путепровода, который длился с 2015 года и обошелся бюджету в 300 миллионов рублей. Тогда на мосту укрепили опорные конструкции, отремонтировали деформационные швы, уложили новый асфальт, полностью заменили пешеходные лестничные сходы и установили, в том числе, защитные экраны.





В итоге пешеходные тротуары превратились фактически в тоннели, в которых не было видно ни улицы, ни проезжей части. Также серый пластик внизу и прозрачный вверху экранов постоянно покрывался пылью и грязью, из-за чего расположенный в центре Волгограда путепровод выглядел очень неряшливо. Попытки отмыть защитные экраны, которые периодически предпринимали коммунальщики, ситуацию не спасали. Сам путепровод со временем вновь стал требовать ремонта, хотя бы косметического.

ИА «Высота 102» запросило в мэрии информацию о проводимых на Комсомольском мосту работах и причинах демонтажа защитных экранов. Как только ответ поступит, мы его обязательно опубликуем.

Фото Андрея Поручаева / ИА «Высота 102»