



В Красноармейском районе Волгограда полиция изучает обстоятельства инцидента с водителем иномарки. Молодой человек устроил дрифт по ночным улицам города, а заметив, что его снимает на телефон очевидец, попытался задавить мужчину.





Судя по опубликованным кадрам, водитель заранее притормозил рядом с мужчиной, а когда тот решил подойти поближе, чтобы заснять номера, резко сдал назад. Очевидец потерял равновесие и упал на асфальт. Позже волгоградец встал на ноги и через открытое окно поинтересовался, почему автолюбитель совершает опасные манёвры, да ещё и на машине без номеров.

Видео разместил на своей странице Олег Залипаев. Мужчина утверждает, что водитель дважды пытался намеренно сбить человека.

Отметим, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, правоохранители получили обращение от пострадавшего волгоградца.

- Сейчас проводится проверка с целью установления участников инцидента и всех обстоятельств, - подытожили в полиции.

Фото и видео: Олег Залипаев / vk.com