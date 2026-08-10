Переезд на ул. Краснополянской в Волгограде открыли после ремонта

В Дзержинском районе Волгограда возобновлено движение по трамвайному переезду на пересечении ул. Краснополянской и 51-й Гвардейской, который закрывали на ремонт. Автомобилисты могут оценить проделанную работу, так как движение через пути теперь стало более комфортным, сообщили в мэрии.

– Подрядная организация демонтировала старую рельсошпальную решетку, обустроила новое основание пути, смонтировала современное трамвайное полотно. На финальном этапе специалисты уложили новый слой асфальтобетона вровень с рельсами, что сделало движение автотранспорта через трамвайные пути более плавным, – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, что движение по переезду из-за масштабных работ было остановлено рано утром 6 августа. Работы в рамках реконструкции трамвайной линии велись все выходные и в настоящее время данный участок трамвайного пути открыт для автомобилистов.

Фото из архива V102.RU