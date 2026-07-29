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Транспорт

Мост через ВДСК на юге Волгограда отремонтируют за 735 млн рублей

Транспорт 29.07.2026 17:11
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29.07.2026 17:11


В Волгограде объявлен электронный аукцион по поиску подрядной организации для ремонта моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Начальная цена контракта составляет 735 миллионов рублей.

– Основными целями ремонта пролетного строения является прекращение процессов разрушения бетона, коррозии арматуры ферм и пролетных строений, защита арматуры и пролетных строений от возникновения новой коррозии, восстановление защитного слоя бетона, обеспечение безопасности дорожного движения, – указано в технической документации.

Подрядчику в ходе ремонта предстоит заменить трамвайные пути, асфальтобетонное покрытие мостового полотна и подходов, защитный слой бетона и гидроизоляции, деформационные швы. Проект также предусматривает усиление и ремонт пролетных строений, восстановление опорных частей и самих опор, ремонт конусов и подходов к мосту, замену парапетных ограждений и перил в срок до 1 ноября 2028 года.

Напомним, что в декабре 2025 года волгоградское ООО «Стройэкспертиза» за 2,6 миллиона рублей согласилась разработать проектную документацию по комплексному ремонту моста через ВДСК. Для этого проектировщик должен был провести детальное предпроектное обследование конструкций, разработать проект до середине лета 2026 года.  

На состояние моста, который последний раз ремонтировался в 2009 году, активно жаловались волгоградцы. Председатель СК России Александр Бастрыкин в ноябре текущего года отреагировал на эти обращения и поручил возбудить уголовное дело. После этого был объявлен электронный аукцион на разработку проектной документации. 

Длина моста через ВДСК составляет почти 213 метров. Проезжая часть имеет ширину почти 12 метров и включает четыре полосы для автотранспорта. Также по мосту проходит двухпутная трамвайная линия шириной 7 метров, а по краям сооружения расположены тротуары шириной по 3 метра каждый.

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