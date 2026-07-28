В Волгограде в рамках локального ремонта Комсомольского путепровода подрядная организация стала устанавливать обратно демонтированные ранее части защитных экранов, которые отделяли пешеходные тротуары от проезжей части и внешней стороны моста.





Как сообщает ИА «Высота 102», теперь в верхней части экранов вместо уродующего мост мутного пластика появилась сетка, что визуально облегчает конструкцию, защищает пешеходов и не закрывает шикарные виды, которые открываются на город с путепровода. Пока сетка установлена только на участке, который проходит над железнодорожными путями.





Работы также ведутся в подмостовом пространстве путепровода, где рабочие локально ремонтируют бетонные конструкции. Внизу моста уже убрали мощные подпорки, которые ранее были установлены рядом с опорами. В некоторых местах еще можно увидеть строительные леса, с помощью которых рабочие устраняют дефекты в виде трещин и протечек.









Напомним, что точечный ремонт на Комсомольском путепроводе стартовал две недели назад. С моста стали демонтировать защитные экраны, а внизу устанавливать леса. Тогда мэрия сообщила, что работы в рамках содержания объекта проводят специалисты муниципальной дорожной службы МБУ «Северное». Завершить их планируют в начале осени.





Капитальный ремонт этого сооружения проводили более 8 лет. С тех пор на мосту от интенсивной эксплуатации появились дефекты, стали осыпаться бетонные конструкции.





















Фото Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»