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Транспорт

В Волгограде улицу Коммунистическую расширяют до четырех полос

Транспорт 30.07.2026 16:26
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30.07.2026 16:26


В Центральном районе Волгограда начались работы по расширению улицы Коммунистической до четырех полос. Как рассказали в мэрии, работы ведутся вблизи домов №18 и №22, а также у муниципальной специализированной стоянки.

– Подрядчик уже приступил к отсыпке щебеночного основания для расширения проезжей части. Основная цель изменений – повысить пропускную способность дороги, сделав этот участок улично-дорожной сети более удобным и безопасным для волгоградцев и гостей города, – уточнили в городской администрации.

Помимо обустройства нового парковочного пространства на улице Коммунистической модернизируют светофорные объекты, а все кабели специалисты убирают под землю.

Напомним, ранее в фоторепортаже ИА «Высота 102» показало, как подрядчик расширяет улицу Коммунистическую и обустраивает парковки в шаговой доступности от железнодорожного вокзала по муниципальному контракту. После завершения ремонтных работ на привокзальной площади перед вокзалом автомобильной стоянки больше не будет. Здесь будут разрешены только остановки для посадки или высадки пассажиров. Для длительной стоянки оборудуют две большие платные парковки в шаговой доступности и новые парковочные карманы.

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