В Волгограде начнётся ремонт путей в туннелях СТ за 59 млн рублей





В Волгограде компания-концессионер АО «ЭлектроТранспорт Плюс» объявила о подготовке к ремонту путей в туннелях скоростного трамвая. Организация ищет подрядчика, готового обновить участок в границах станций «пл. им. В.И. Ленина» и «ст. Комсомольская».

Согласно проектно-сметной документации, замене подлежит рельсошпальная решётка линий суммарной протяжённостью более 2 км. Здесь будут уложены 160 рельсов. Их стыковку специалисты выполнят методом сварки. Работы должны быть произведены в сжатые сроки – за четыре месяца.

В документах отдельно прописано, что исполнителю придётся перекладывать пути без приостановки движения – в ночное время и «технологические окна». Для того чтобы строители успели в срок, в смете заложены стимулирующие надбавки для укладчиков линий. Повышающий коэффициент 3 установлен к зарплате рабочих и машинистов за сложную и интенсивную ночную работу.

Отметим, обновление 2-километрового участка подземных путей обойдётся концессионеру в 59,5 млн рублей. Львиная доля средств пойдёт на закупку рельсов – 20,2 млн рублей, оплату труда рабочих – 15,4 млн рублей и сварку стыков – 10,7 млн рублей. Подрядчик будет отобран в начале июля. Сдача работ должна произойти до 30 ноября 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»