Красноармейский районный суд Волгограда приговорил к 7 годам в колонии-поселении 18-летнего Данилу Власова, который год назад совершил смертельное ДТП и сбежал с места происшествия. Как сообщили в прокуратуре региона, виновнику аварии также в течение 2 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Власова признали виновным по п.п. «б,в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем при отсутствии права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП). Подсудимый вину не признал.

Напомним, что жуткое ДТП, в ходе которого автомобиль «Лада 217030» разорвало на части, произошло 19 апреля 2025 года.





Следствием и судом установлено, что за рулем «Лады» был Власов, который мчался со скоростью от 119 до 127 км/ч по улице Лазоревая из Красноармейского района в сторону Кировского. Напротив дома № 1 на улице Ольгинской водитель нарушил ПДД, выехал на правую по ходу движения обочину автодороги и столкнулся с бетонной опорой освещения.

От удара на месте происшествия погиб 17-летний пассажир «Лады», который находился на заднем сидении. 18-летняя девушка, которая сидела рядом с водителем на переднем пассажирском сидении, получила несовместимые с жизнью травмы. Ее доставили в больницу, где 23 апреля она скончалась. Выжил 15-летний пассажир, который находился на заднем сидении, но он получил тяжкий вред здоровью. При этом Власов, который серьезно не пострадал, сбежал с места происшествия, так как побоялся ответственности за содеянное. Его задержали на следующий день после ДТП и заключили в СИЗО.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





