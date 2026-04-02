Главное

С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Актуально

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Федеральные новости

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Расследования

В Волгограде к 7 годам за смертельное ДТП приговорили водителя-беглеца из разорванной «Лады»

Расследования 02.04.2026 11:02
0
02.04.2026 11:02


Красноармейский районный суд Волгограда приговорил к 7 годам в колонии-поселении 18-летнего Данилу Власова, который год назад совершил смертельное ДТП и сбежал с места происшествия. Как сообщили в прокуратуре региона, виновнику аварии также в течение 2 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Власова признали виновным по п.п. «б,в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем при отсутствии права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП). Подсудимый вину не признал.

Напомним, что жуткое ДТП, в ходе которого автомобиль «Лада 217030» разорвало на части, произошло 19 апреля 2025 года. 


Следствием и судом установлено, что за рулем «Лады» был Власов, который мчался со скоростью от 119 до 127 км/ч по улице Лазоревая из Красноармейского района в сторону Кировского. Напротив дома № 1 на улице Ольгинской водитель нарушил ПДД, выехал на правую по ходу движения обочину автодороги и столкнулся с бетонной опорой освещения.

От удара на месте происшествия погиб 17-летний пассажир «Лады», который находился на заднем сидении. 18-летняя девушка, которая сидела рядом с водителем на переднем пассажирском сидении, получила несовместимые с жизнью травмы. Ее доставили в больницу, где 23 апреля она скончалась. Выжил 15-летний пассажир, который находился на заднем сидении, но он получил тяжкий вред здоровью. При этом Власов, который серьезно не пострадал, сбежал с места происшествия, так как побоялся ответственности за содеянное. Его задержали на следующий день после ДТП и заключили в СИЗО

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее
Расследования
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

