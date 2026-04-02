В Волгограде задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург





Рейсы в Москву и Санкт-Петербург задерживаются в волгоградском аэропорту сегодня, 2 апреля.

Привезти пассажиров из столицы авиакомпания «Победа» планировала в 14:25. Однако на фоне вводимых в Москве ограничений прибытие самолета откладывается до 17:10. Почти на три часа сдвигается и вылет рейса из волгоградской авиагавани – вместо 14:50 горожане направятся в столичный Шереметьево в 17:35.

Часовая заминка случилась сегодня и у рейса из Волгограда в Санкт-Петербург. Из северной столицы волгоградцы прилетят домой в 17:25 вместо заявленных 16:20. Вылет в обратную сторону перенесен на 17:50.

Ставить на паузу работу как столичных аэропортов, так и их «коллеги» в Санкт-Петербурге сотрудникам Росавиации приходится не в первый раз. Сегодня утром в ведомстве сообщили о снятии временных ограничений с авиагаваней Домодедово и Внуково. В Ленинградской области налагаемый запрет на использование воздушного пространства в нескольких районах осложняет путь пассажиров до Калининграда. Горожан, купивших билеты в самую западную точку страны, предупреждают о возможных корректировках в расписании рейсов.

