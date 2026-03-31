Энергия развития: АО «Волгоградоблэлектро» строит будущее через обучение и поддержку профессионалов Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

 Ростовчане изнывают от жары и просят отключить отопление, но власти не спешат
Жители Ростова-на-Дону просят власти прекратить отопительный сезон. Как сообщает Привет-Ростов, уже на протяжении нескольких дней в донской столице днем столбики термометров подбираются к отметке +21 градус, а ночью не...
 Ростовские врачи выходили малышку весом 700 граммов при рождении
Медики перинатального центра в Ростове сохранили жизнь новорожденной, которая появилась на свет с экстремально низким весом – всего 700 граммов. Как сообщает Привет-Ростов, накануне малышка и ее мама благополучно...
В Волгограде «силовику» из Дагестана дали 4 года за вымогательство 3 млн

Дзержинский районный суд вынес приговор жителю Дагестана, выдававшему себя за сотрудника правоохранительных органов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Курбан К. решил похитить деньги у предпринимателя из Михайловки. Он запугал бизнесмена, что якобы в отношении него возбуждено уголовное дело. А, чтобы избежать неприятностей, предпринимателю якобы надо заплатить за покровительство сотрудников УФСБ.

В действительности подсудимый не имел никакого отношения к силовым структурам, как и знакомых среди правоохранителей.

Предприниматель, в свою очередь, сам обратился в УФСБ по Волгоградской области, где ему сообщили, что никакого уголовного дела в отношении него не существует. Действуя уже под контролем силовиков, бизнесмен передал вымогателю  муляж денежных средств в размере 3 миллионов рублей, после чего мошенник был задержан.

Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью.

Курбан К. признан  виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено 4 года в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.


16:03
«Ждем осадки, а бурю не ждем»: циклон из Дагестана надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:59
Волгоградцам рассказали, может ли кешбэк облагаться налогомСмотреть фотографии
15:53
Под Волгоградом ещё два муниципалитета объявили об окончании отопительного сезонаСмотреть фотографии
15:26
Крупный пожар тушат вблизи частного сектора в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Суворовское училище к 2030 году построят в СаратовеСмотреть фотографии
15:14
Футболисты «Красного октября» завоевали новый титул в копилку наградСмотреть фотографии
15:09
Ветераны предложили установить в Волгограде памятник Станиславу ГоворухинуСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде мэрия попросила потерпеть реконструкцию моста на Тулака до осениСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде «силовику» из Дагестана дали 4 года за вымогательство 3 млнСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде 1 апреля простятся со спортивным журналистом Олегом ЕфросининымСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом крупный ландшафтный пожар напугал жителей НовоаннинскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
В Волгограде мастера УК осудили за обрушений качелей с ребенкомСмотреть фотографии
13:34
Счет экс-депутата Волгоградской облудмы Короткова арестован: назначен новый судСмотреть фотографии
13:08
Волгоградский предприниматель выплатит 20 тысяч за брелок с ЧебурашкойСмотреть фотографии
12:43
В зоне СВО героически погиб камышанин Эдуард МарцинкевичСмотреть фотографии
12:03
Обучаем на практике: как «Красный октябрь» организует работу со студентами профильных колледжейСмотреть фотографии
11:53
Стоимость метра в новостройках Волгограда перевалила за 121 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:49
Ростовчане изнывают от жары и просят отключить отопление, но власти не спешатСмотреть фотографии
11:36
Волгоград вошел в топ популярных направлений на майские праздникиСмотреть фотографии
11:24
Болельщиков после матча «Ротора» с «Нефтехимиком» развезут дополнительные электричкиСмотреть фотографии
11:22
Ростовские врачи выходили малышку весом 700 граммов при рожденииСмотреть фотографии
10:38
На Западном объезде Волгограда для проезда авто засыпят Калмыцкую балкуСмотреть фотографии
10:27
В Волгоградской области нашли загаженное пленкой полеСмотреть фотографии
10:13
В Камышине простятся 31 марта с погибшим на СВО Дмитрием МошковымСмотреть фотографии
09:56
Путин присвоил почетное звание главврачу из Волгограда Анне ПанинойСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде жители частного сектора задолжали «Концессиям» 40 млн рублейСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде начинается сезон аллергии: как выявить поллиноз, и реально ли его победитьСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области отменили действовавшую все утро беспилотную опасностьСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде отменили авиарейс до Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
08:38
Получивший бракованное жилье волгоградец добился внимания Александра БастрыкинаСмотреть фотографии
 