



Дзержинский районный суд вынес приговор жителю Дагестана, выдававшему себя за сотрудника правоохранительных органов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Курбан К. решил похитить деньги у предпринимателя из Михайловки. Он запугал бизнесмена, что якобы в отношении него возбуждено уголовное дело. А, чтобы избежать неприятностей, предпринимателю якобы надо заплатить за покровительство сотрудников УФСБ.

В действительности подсудимый не имел никакого отношения к силовым структурам, как и знакомых среди правоохранителей.

Предприниматель, в свою очередь, сам обратился в УФСБ по Волгоградской области, где ему сообщили, что никакого уголовного дела в отношении него не существует. Действуя уже под контролем силовиков, бизнесмен передал вымогателю муляж денежных средств в размере 3 миллионов рублей, после чего мошенник был задержан.

Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью.

Курбан К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено 4 года в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.



