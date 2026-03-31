Волжский городской суд Волгоградской области заочно приговорил фактического руководителя «Дианы тур» Истанбулла Али к 7 годам колонии общего режима за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее, напомним, к 8 годам колонии также заочно был осужден владелец этой транспортной компании Налчи Махир. Оба объявлены в международный розыск.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Истанбулл Али – второй осужденный по делу о смертельном ДТП, которое произошло с автобусом перевозчика «Диана тур» ночью 24 декабря 2020 года на 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Скопинского района Рязанской области. Тогда водитель рейсового автобуса в состоянии «микросна», вызванного систематическим нарушением со стороны работодателя режима труда и отдыха, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием в кювет. В результате 4 человека погибли и 18 были ранены. Тяжелые травмы получили четверо пассажиров, в их числе 10-летний мальчик, перенесший затем ампутацию конечностей.

С февраля 2024 года Истанбулл Али объявлен в международный розыск. До настоящего времени он не экстрадирован на территорию Российской Федерации. Приговор ему вынесен без его участия по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

По материалам дела, Истанбулл Али был фактическим руководителем «Дианы тур». Он согласился на предложение своего знакомого Налчи Махира заняться пассажирскими перевозками в Волгоградской области. С целью конспирации своей противоправной деятельности они предложили своему знакомому Лазареву стать индивидуальным предпринимателем, чтобы от его имени оказывать услуги по перевозке пассажиров междугородним сообщением.

Лазарев 20 сентября 2011 года, не подозревая о преступном плане Налча Махира и Истанбуллу Али, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и получил лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом и стал официально оказывать услуги по перевозке пассажиров междугородними сообщениями.

- Истанбулл Али, действуя по указанию Налча Махира, для придания официального статуса работника и удобства безопасного распределения денежных средств, трудоустроился в ИП «Лазарев В.» и фактически осуществлял руководство водителями, непосредственно разрабатывал и составлял расписание рейсов, давал указание на выход водителей в рейсы, осуществлял контроль за датой и временем их выхода в междугородние рейсы с нарушением режима рабочего времени и времени отдыха, а в отсутствии Налча Махира исполнял обязанности фактического руководителя, получая за это часть дохода от Налча, - установило следствие.

Приговором Истанбулл Али также лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией пассажирских перевозок на срок 3 года. Суд удовлетворил и гражданские иски потерпевших. Суммы не уточняются. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее, напомним, суд обязал Налчи Махира выплатить пострадавшим в ДТП компенсации морального вреда в размере от 200 тысяч до 15 миллионов рублей.





