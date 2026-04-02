



Строительство комплекса, посвященного участникам специальной военной операции, началось у подножия Мамаева кургана.

- После инженерно-геологических изысканий рабочие приступили к рытью котлована под здание музея. Также заключен контракт на дальнейшее благоустройство территории, - сообщают в пресс-службе администрации Волгоградской области. – Параллельно с работами на земле идет сбор экспонатов для будущего музея. В экспозиции покажут современное вооружение, экипировку бойцов, а также личные вещи участников СВО из Волгограда, в том числе – Героев России.





Комплекса, в который войдет мемориал героям СВО, музей и композиция, посвященная подвигу жителей Сталинграда и Сталинградской области, планируют возвести и подготовить к открытию уже в этом году.





Проект современного памятника разработали в студии художников имени Митрофана Грекова. Прежде творческий коллектив представлял Евгений Вучетич – автор памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

