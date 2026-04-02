Путин наградил четверых волгоградских полицейских

Государственные награды накануне, 1 апреля, вручил начальник ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрий Свинов четверым офицерам волгоградской полиции. Как сообщили в региональном главке, в соответствии с указом Президента РФ они были награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка».
Особо отмечен вклад сотрудников в обеспечение правопорядка на новых территориях, освобожденных в ходе специальной военной операции. В сложных и порой опасных условиях они продемонстрировали высокий профессионализм и героизм, выполняя свой долг по защите граждан, заявили в главке.
