Минобороны: над регионами страны уничтожили 147 украинских дронов





За прошедшую ночь над регионами страны уничтожили 147 украинских БПЛА. Волгоградская область после действовавшего днем режима беспилотной опасности провела эту ночь спокойно.

Беспилотники ВСУ войска ПВО сбили сегодня ночью над Белгородской, Брянской и Курской областями. Смертоносные летательные аппараты также уничтожили в небе над Воронежской, Смоленской, Тульской, Калужской областями. БПЛА самолетного типа летели и в сторону Краснодарского края, а также республик Крым, Башкортостан и Адыгея.

В Волгоградской области накануне дважды за день объявляли режим беспилотной опасности. Несмотря на это, о сбитых над регионом БПЛА в Минобороны не сообщали.

Фото Андрея Поручаева