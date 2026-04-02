



1 апреля в Волжском авто-ассенизатор на базе грузовика влетел в легковой автомобиль. Авария произошла во второй половине дня на пересечении ул. Олега Кошевого и ул. им. Щорса.

- В 15:15 напротив дома № 4 по ул. Щорса 65-летний водитель, управляя автомобилем «Камаз», не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Datsun On-Do, - сообщили правоохранители.

Отметим, в результате аварии три человека, включая 7-летнюю школьницу, находившиеся в салоне иномарки, получили повреждения. Каретой скорой помощи пострадавшие были доставлены в больницу.