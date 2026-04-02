



В Волгоградской области в период проведения декларационной кампании 2026 года мобильные офисы приема налогоплательщиков будут работать в Жирновске, Новоаннинске, Новониколаевске и Суровикино.

В ближайшее время мобильные офисы будут работать:

Жирновск - 15 апреля с 11-00 до 15-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Жирновского района (ул. Ломоносова, 62);

Новоаннинский - 15 апреля с 10-00 до 12-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Новоаннинского района (пер. Казачки Анны, 4);

Новониколаевский - 15 апреля с 14-00 до 16-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Новониколаевского района (п. ГЭС, 3);

Суровикино - 16 апреля с 11-00 до 13-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Суровикинского района (2-й мкр, 4);

Чернышковский - 16 апреля с 13-30 до 15-30 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Чернышковского района (ул. Советская, 33).

– Участие в данных мероприятиях позволит гражданам без личного посещения инспекции получить ответы на вопросы по налогообложению, в том числе по декларированию доходов, полученных в 2025 году, об уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета, – напоминают в УФНС России по Волгоградской области.

Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».