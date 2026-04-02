Власти определили сумму попадающих под контроль переводов





В налоговой службе в скором времени смогут задать вопросы волгоградцам, на чьи счета безо всякого обоснования поступает больше 2,4 миллионов рублей в год. Назначенный лимит объясняют максимальным доходом для самозанятого и предельным доходом физлица при применении ставки НДФЛ в 13%.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минфин РФ, новые меры предполагают отказ от ручного отслеживания доходов отдельных пользователей в пользу автоматизированного контроля. Он будет «включаться» при срабатывании риска ведения предпринимательской деятельности без официальной государственной регистрации.

- Критерии операций для информационного обмена будут содержать несколько факторов, в числе которых системность и ритмичность поступления денежных средств, суммы переводов, круг контрагентов и иные существенные признаки, - передает издание. – Переводы на наличные счета от близких родственников под этот контроль не попадут.

Изменения, призванные «обелить» систему переводов, содержатся во внесенном в Госдуму пакете законопроектов. Важные ремарки будут добавлены и в Налоговый кодекс. Ожидается, что по новым требованиям Центральный банк обяжут информировать налоговую службу о счетах, которые имеют признаки ведения предпринимательской деятельности или регулярного получения денег от других людей.

Об ужесточении контроля за банковскими переводами горожан стало известно этой весной. Отныне все банковские операции волгоградцев, баланс которых регулярно пополняется другими физлицами, смогут отследить даже без организации дополнительных проверок. В рамках межведомственного обмена данными между налоговиками и ЦБ будет передаваться информация об открытии и закрытии счетов физических лиц, а также о наличии права пользования электронными средствами.

