Происшествия

На юге Волгограда в разорванной Ладе Приоре погиб пассажир, водитель скрылся

Происшествия 19.04.2025 19:20
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19.04.2025 19:20


Жуткое ДТП случилось сегодня, 19 апреля,  в Красноармейском районе Волгограда. Последствия чудовищной аварии – разорванную напополам машину - сняли очевидцы. Удар был такой силы, что две части автомобиля разлетелись друг от друга на несколько десятков метров. Тело одного мужчины вылетело на асфальт. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла около 18-00 ч. напротив строения 1 по улице Ольгинская.
- Водитель Лады Приоры, личность которого устанавливается, совершил наезд на световую опору. В результате ДТП один пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи, двое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу. Водитель с места аварии скрылся, ведётся его розыск, - пояснили в главке.


На месте работает следственно-оперативная группа, экипажи городской Госавтоинспекции.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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