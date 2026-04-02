В Волгоградской области еще двум населенным пунктам присвоят звание «Рубеж Сталинградской доблести». Губернатор Андрей Бочаров внес в облдуму предложение о наделении этим званием рабочих поселков Иловля и Чернышковский. Об этом сообщили в администрации региона.

Ранее это предложение прозвучало на встрече Андрея Бочарова с ветеранским сообществом. Глава региона сообщил, что поддержит инициативу и в ближайшее время внесет в Волгоградскую областную думу соответствующее предложение, что и было сделано.

В рабочих поселках Иловля и Чернышковский в годы Сталинградской битвы бойцы проявили мужество, стойкость и массовый героизм, внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Напомним, что звание «Рубеж Сталинградской доблести» было учреждено в регионе в 2023 году по инициативе ветеранского сообщества. Сейчас его уже носят восемь населенных пунктов Волгоградской области.

Новый статус дает право на установку памятной стелы, а также на дополнительную поддержку: 10 млн рублей на благоустройство территории вокруг него.

Фото администрации Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!