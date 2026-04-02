



В Волгограде владельцы заведений общепита, переживающие не самые простые времена, рассказали о новых тенденциях на рынке. По их словам, из-за падения спроса поставщики, прежде державшиеся правил коллективизма, начали предлагать им более приятные условия сотрудничества.

Приняв новые цены на молочные продукты, владельцы волгоградских кофеен не исключают и измененных прайсов на кофе – его стоимость может возрасти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и появившихся логистических трудностей.

- Возможно, в ближайшее время цены на кофе действительно поднимутся. Пока мы, к счастью, держимся на прежних позициях. А вот молочные продукты подорожали давным-давно, - рассказывает владелец волгоградской кофейни Соу Соу кофе Олег Долинкин. – Если раньше мы покупали пакет молока в среднем за 65-70 рублей, то сейчас он стоит от 89 до 110 рублей. Зато «альтернатива» по каким-то причинам, наоборот, стала ощутимо дешевле.

На фоне закрытия части заведений, признают предприниматели, поставщики продукции стали более лояльны и клиентоориентированы.

- В прежние времена три-четыре самых крупных в городе поставщика держали плюс-минус одинаковые цены. Договориться с ними о скидках было практически невозможно, - продолжает собеседник ИА «Высота 102». – Но в последнее время многие из нас ощутили снижение гостевого потока. И если мы меньше продаем, значит, меньше покупаем в закупке. Логика максимально простая. На этом фоне поставщики стали сами выходить с нами на связь и предлагать свои варианты. Причем, к волгоградцам подключились и их коллеги из других регионов. В итоге на какие-то позиции нам действительно удалось снизить цены. Если прежде за 10 килограммов творожного сыра, на котором в кондитерском производстве завязано очень много, мы платили 6800, то сейчас мы покупаем продукт за 4600. Для нас эта разница действительно весома.

В прошлом году волгоградцы сообщили о росте цен на кофейные напитки. По словам предпринимателей, больнее всего ситуация на рынке сказалась на тех, кто закупает коммерческое зерно.

- Наравне с ростом цен на зерно расценки поднимаются на молоко, сливки и на какао. Да, шоколад в последнее время показал бешеное подорожание, - рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» владелец сети кофеен Виктор Столбовой. - И если прайс на какао ударил по всем, то ситуация с молоком оказалась более критичной для кофеен, добавляющих его в напитки по 400, а то и по 500 миллилитров! Мы в первую очередь продаем кофе, поэтому подорожание молока для нас пока не так критично. И все же некоторые изменения уже произошли. Стоимость молочных напитков увеличилась на 10 рублей, напитков со сливками - на 20 рублей.

