



Если бы у фотографа-анималиста Алины Урусовой спросили, кого из птиц она считает самой «артистичной» и к тому же невероятно фотогеничной, в числе первых она, конечно, назвала бы сов. Эти удивительные модели редко пускают к себе посторонних. Однако тем, кто смог встретиться с ними в «неформальной» обстановке, по-настоящему повезло, ведь от их гримас попросту невозможно не улыбнуться. Смотрите сами!





Вчера, первого апреля, во всем мире отмечают День птиц. Праздник появился еще в 1906 году – после подписания Международной конвенции об охране птиц. В России этот день стали отмечать в 1924 году развешиваем скворечников и кормушек. После войны праздник на долгие годы ушел в тень. Однако в 1999 году он вновь вернулся в календари.

Биолог и просто влюбленный в природу человек, Алина Урусова знает не один десяток дупел, в которых может встретить неясытей - одну из шести видов сов, обитающих в Волгоградской области. Придерживаясь правила моногамии, птицы – «однолюбы» быстро приживаются на новом месте и живут обычной семейной жизнью. Искреннее удивляются, смотрят на малышей поистине мудрым взглядом, а порой выглядят, как герои мэмов – едва проснувшиеся и еще не понявшие, что происходит в этом мире.





- От других обитающих в нашем регионе сов неясыть отличается крупными и совершенно черными глазами, - рассказывает Алина Урусова. – А еще у них нет перьевых «ушек» на голове, как у филина или ушастой совы. Распознать ее среди сородичей можно и по размеру. Если сычи по габаритам больше похожи на голубей, а сплюшки – размером с дрозда, то неясыть заметно крупнее – размером с ворону.





По удивительным кадрам волгоградки можно оценить, какие удивительные метаморфозы происходят с живыми созданиями во время взросления. Посмотрите, с какой добродушной наивностью на все происходящее вокруг смотрят птенцы неясытей, и какими настороженными, а порой и попросту уставшими от ненужной суеты выглядят их родители.





- Совы очень скрытны. Ведущие ночной образ жизни ( в отличие от домового сыча или, к примеру, болотной совы, которые часто охотятся днем) и проводящие большую часть дня в дуплах высоких старых деревьев, при приближении человека они зачастую заранее прячутся, - отмечает Алина Урусова. – Поэтому каждая встреча с неясытью – на вес золота! Из-за того, что они хранят верность своему партнеру на протяжении многих лет своей жизни, смотреть на их семейную жизнь становится еще интереснее. Ну, а об их «артистичности» - если такое понятие уместно в отношении птиц – и вовсе можно говорить очень долго. Из-за своеобразного строения лицевого диска кажется, что их мимика очень похожа на нашу, человеческую.





Фото Алины Урусовой