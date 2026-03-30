«Завернувшего» дело Ивана Геля судью лишили льгот и привилегий

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области досрочно прекратила полномочия судьи Иловлинского районного суда Андрея Кузнецова. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте квалифколлегии информацию по итогам состоявшегося 27 марта заседания.

- Принято решение о привлечении судьи Иловлинского районного суда Волгоградской области Кузнецова А.Н. к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи и об оставлении его заявления о прекращении полномочий судьи Иловлинского районного суда Волгоградской области на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» без рассмотрения, - говорится в пресс-релизе коллегиального органа.

Такая мотивировка досрочной отставки лишает судью льгот и привилегий, положенных ему на основании статьи закона о статусе судей, по которой Андрей Кузнецов хотел завершить свою карьеру.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», судья Иловлинского суда Андрей Кузнецов рассматривал дело главы района Ивана Геля, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, приведших к гибели человека. Однако судья так и не вынес решение. После восьми месяцев рассмотрения дела он удалился в совещательную комнату, откуда вернулся с неожиданным решением вернуть дело, где, якобы он обнаружил недоработки, в СК и прокуратуру. Решение судьи было обжаловано прокуратурой и родными погибшего на пожаре Александра Переярина.

Волгоградский областной суд в итоге отменил решение Иловлинского суда о возвращении дела главы Иловлинского района в прокуратуру и следственный комитет и направил его на новое рассмотрение в районный суд, но в другом составе. А в адрес судьи Андрея Кузнецова было вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства.

– Вопреки выводам суда, обвинительное заключение не содержит неопределенности, неустранимых противоречий, в том числе, в части указания на двойную форму вины, которая, по мнению следствия, имеет место в действиях Геля И.С., – говорилось в апелляционном постановлении. – Предусмотренных ст. 237 УПК РФ оснований для возвращения уголовного дела прокурору у суда не имелось.

В итоге дело Ивана Геля вновь пришлось рассматривать с самого начала. В настоящее время его ведет судья Вячеслав Пичугин. А Андрей Кузнецов в декабре прошлого года обратился в квалифколлегию с просьбой о почетной отставке, однако, как следует из решения коллегиального органа, в этом ему было отказано.

К слову, и судья Вячеслав Пичугин дорабатывает в суде последние месяцы. Квалифколлегия уже согласовала его отставку с 1 августа 2026 года. Однако, в отличии от своего теперь уже бывшего коллеги, его отставка будет почетной - с сохранением всех положенных судьям льгот.