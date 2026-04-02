Авиационную опасность 2 апреля отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области 2 апреля отменили авиационную опасность, которая действовала чуть более двух часов. МЧС России в 12:08 мск сообщило о том, что такая угроза регион миновала.

Ранее жителям рекомендовали сохранять спокойствие, избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам. Предупреждение было объявлено в 10:53 мск, но в настоящее время оно отменено.

Напомним, что в Волгоградской области это уже второе оповещение об авиационной опасности, которая предупреждает об угрозе дальнобойного удара. Впервые ее объявляли в регионе 27 марта и тогда быстро отменили, так как ракеты были перехвачены над другими регионами.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!