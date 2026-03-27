В Волгограде сегодня, 27 марта, Центральный районный суд избрал меру пресечения журналисту Алексею Серовому, подозреваемому в вымогательстве 1,2 млн рублей у главврача поликлиники и в клевете. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание прошло в закрытом режиме. Серовой отправлен под домашний арест на два ближайших месяца.





В суд Серового доставили к 14.00 – к назначенному на это время заседанию. Следствие ходатайствовало о заключении волгоградца под стражу. Изучив материалы, судья Вероника Кущ удовлетворила ходатайство.

– Чтобы увидеть коллегу и дождаться решения суда к назначенному времени прибыли представтели, какжется, всех крупных волгоградских СМИ и федеральных. Алексей Серовой, закованный в наручники, казался спокойным. Когда его вели в зал заседаний, он приветствовал коллег: «Привет всем! Всех рад видеть!». Эти его слова вызвали досадную улыбку на лицах журналистов, – передают корреспонденты ИА «Высота 102».

Волгоградского журналиста Алексея Серового и его коллегу Виталия Кошелева подозревают в клевете и в вымогательстве в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчины требовали 1,2 млн рублей от главврача поликлиники за нераспространение в отношении нее порочащих сведений. Источники ИА «Высота 102» сообщали ранее, что Серовой и Кошелев администрировали канал «Волгоградские слухи», в которым публиковалась информация, не подлежащая разглашению, а также компрометирующие известных горожан сведения. Перед тем как потребовать деньги, полагают следователи, Кошелев и Серовой опубликовали серию постов, «обличавших» главврача поликлиники.

Примечательно, что при задержании Алексей Серовой не стал отрицать своей причастности к вымогательству.

– Решением Центрального районного суда Волгограда Алексей Серовой отправлен под домашний арест. Такое решение судья приняла с учетом имеющего у него хронического заболевания, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102».