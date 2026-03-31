В Волгограде мастера УК осудили за обрушений качелей с ребенком

В Советском районе Волгограда мастера управляющей компании приговорили к 2 годам лишения свободы условно за обрушение качелей вместе с ребенком во дворе многоквартирного дома. 10-летний мальчик в результате падения получил тяжелую травму позвоночника.

- Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, она лишена права заниматься деятельностью, связанной с организацией и осуществлением работ по обслуживанию придомовых территорий и многоквартирных домов, сроком на 1 год, - сообщили в СУ СКР России по Волгоградской области.

Напомним, ЧП произошло 8 августа 2024 года на придомовой территории многоквартирного дома по улице имени Тулака. Качели обрушились вместе с 10-летним мальчиком. Ребенок получил тяжёлую травму позвоночника - компрессионные переломы грудных позвонков, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. На это происшествие обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства произошедшего.

Следствием и судом установлено, что до того, как качели обрушились вместе с ребенком, их ремонтировали, так как у конструкции оторвалось сиденье. Мастер УК должна была проконтролировать качество работ и проверить техническое состояние качелей после их ремонта, но этого не было сделано. Она также не организовала демонтаж или ограждение опасного элемента площадки, тем самым допустив дальнейшую эксплуатацию детской конструкции, представляющей угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Мастера управляющей компании признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью по неосторожности). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





