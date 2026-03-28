Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
Волгоградцы заподозрили горе-автослесаря с Латошинки в мошенничестве

Расследования 28.03.2026 19:03
Трое жителей Волгоградской области обратились в прокуратуру Волгоградской области с просьбой проверить действия автослесаря из Тракторозаводского района на предмет возможного совершения мошенничества. Как рассказала ИА «Высота 102» одна из заявительниц, Екатерина, это же собираются сделать и другие владельцы автомобилей, которые заказывали у него ремонт машин, но в итоге остались без денег и с «выпотрошенными» авто.

- После выхода публикации на ИА «Высота 102», где вы рассказали мою историю, стали откликаться люди, которые в свое время тоже попали в подобную ситуацию. Они заказывали Роману ремонт своих машин, тот обещал им сначала сделать все быстро, брал деньги, потом говорил, что в процессе выявились другие недостатки, просил денег на дополнительные запчасти, а в итоге люди забирали машины в ужасном состоянии, как вышло и со мной. Мне из 250 тысяч, которые я ему передала, он вернул только тридцать тысяч, - делится женщина.

Также в редакцию ИА «Высота 102» обратился еще один волгоградец, который, на свою голову, некоторое время назад приехал в мастерскую Романа, чтобы  устранить небольшую поломку своей машины.

- Я заплатил ему 15 тысяч рублей, а после так называемого ремонта даже не успел далеко уехать – машина снова сломалась. Я вернулся, Роман заявил, что теперь надо заплатить больше, так как поломка якобы уже гораздо серьезнее. Но и после «серьезного» ремонта машина долго не проездила. Он пообещал все устранить, на что, конечно, снова понадобились деньги. В итоге я отдал ему 50 тысяч, но машину он мне так и не сделал. Мне пришлось обращаться в другую мастерскую. Деньги он мне так и не вернул, - рассказал Олег.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что предпринимательница из Волгоградской области Екатерина заплатила автослесарю Роману, работающему на Латошинке, за ремонт дизельного двигателя микроавтобуса Maxus, 250 тысяч рублей. Автомобиль был поставлен на ремонт в декабре, однако в итоге Роман так его и не отремонтировал. Женщина написала на мужчину заявление в полицию – находившуюся в ужасающем состоянии машину ей пришлось забирать под надзором правоохранителей. Теперь на то, чтобы восстановить разоренный горе-слесарем автомобиль, ей теперь придется отдать за ремонт сумму, в два раза большую.

Также среди «жертв» автослесаря оказался волгоградец Олег. В прошлом году владелец Ford Astra отдал Роману около 200 тысяч рублей за ремонт дизельного двигателя, однако тот свои обязательства не выполнил. По словам Олега, он находил кучу причин, оправдывая срыв обозначенных сроков сдачи машины. В итоге владельцу иномарки пришлось искать другую мастерскую, чтобы привести в порядок изрядно «выпотрошенную» после нахождения в мастерской, где работал Роман, машину. Деньги, утверждает Олег, автослесарь  ему до сих пор не вернул. Мужчина также обратился с заявлением в полицию. 

Как не вернул их и другому волгоградцу, Артему. Волгоградец «попал» на Романа еще в 2022 году. За проваленный ремонт двигателя Chevrolet Trailblazer он заплатил ему 140 тысяч рублей. На восстановление машины ему понадобилось уже 250 тысяч. По решению Тракторозаводского районного суда, вынесенного в 2023 году, суда автослесарь с Латошинки должен выплатить обманутому потребителю около 450 тысяч рублей, в том числе и штрафы государству. Однако до сих пор Артем не получил ни копейки. 

Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец, в декабре прошлого года судебные приставы закрыли исполнительное производство в отношении Романа, так как «у него ничего нет».

Артем стал одним из подписавших коллективное заявление на автослесаря с Латошинки в прокуратуру Волгоградской области.  

- Надеемся, что действиям этого человека будет дана должная оценка. Его безнаказанности надо положить конец, иначе попавших в такую ситуацию, как мы, будет еще больше, - заключил собеседник.

Коллаж V102.RU

