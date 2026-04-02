Еще не все? Волгограду пообещали новую порцию осадков





Волгоградские синоптики ждут продолжения дождей, которые накануне в буквальном смысле затопили город. По их прогнозам, сегодняшним днем осадки накроют как город, так и отдельные районы Волгоградской области.

- Днем в Волгограде потеплеет до +15 - +17 градусов. А вот в области на фоне сохраняющихся осадков температура воздуха поднимется до +19, - констатируют метеорологи.

О буйном нраве Каспийского циклона, прежде обрушившегося на Дагестан, жители Волгограда узнали накануне. Всего за несколько часов во власти воды в городе оказались практически все дороги. В вечерний час-пик магистрали парализовало 10-балльными пробками. Ситуацию осложняли самопроизвольно отключающиеся светофоры.

