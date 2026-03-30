



В Краснооктябрьском районе Волгограда суд поставил точку в резонансном уголовном деле об истязании матерью малолетних детей собственной. Пока отец Роман К. воевал на Донбассе, его бывшая супруга Юлия К. ушла в затяжной загул, «забывая» кормить, истязая и издеваясь над несовершеннолетними. О произошедшем стало известно лишь после того, как друг мужчины записал бесчинства матери на видео.

- Мать систематически оставляла детей без присмотра, пищи и надлежащего ухода, грубо нарушала режим дня, лишала их средств гигиены и своевременной медицинской помощи. Она не раз наносила детям побои, подвергая опасности их здоровье и жизнь, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Выводы следствия подтверждаются результатами судебно-медицинской экспертизы, согласно которой у малолетних зафиксированы множественные телесные повреждения.

Решением суда садистка приговорена к трём годам и семи месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, как ранее сообщала редакция, Юлия К. и Роман К. на момент произошедшего находились в разводе. После того как семья распалась, волгоградка пустилась во все тяжкие и начала издеваться над собственными детьми. В 2024 году семья была поставлена на учёт как неблагополучная. За год до этого мать уже штрафовали за ненадлежащий уход за детьми.

После того как издевательства над несовершеннолетними были засняты на видео, Роман К. обратился к властям и правоохранителям с просьбой изъять детей у бывшей супруги. В настоящее время малолетние помещены в детдом.

