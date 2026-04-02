



С сегодняшнего дня в Красноармейском районе Волгограда закрыли на ремонт участок Сарептского моста. Ютиться на одной полосе дороги водителям придется до начала сентября.

- Работы на путепроводе через железнодорожные пути у станции «Сарепта» в сторону Кировского района начнутся со снятия старого асфальтобетонного покрытия и всех устаревших элементов, включая деформационные швы, систему водоотвода и ограждений, - напоминают в пресс-службе администрации Волгограда.

Для возвращения к жизни изрядно потрепанного участка дороги подрядчик отремонтирует пролетное строение, восстановит защитный слой бетонных элементов и сделает нормальную гидроизоляцию. После этого на мосту установят новое ограждение.

- На время капитального ремонта, который продлится со 2 апреля по 7 сентября, водители будут двигаться по второй половине моста – на ней временно организуют двустороннее движение, - заключают в мэрии.

Автомобилистам, не готовым стоять в пробках, советуют объехать Сарептский мост по проспекту Героев Сталинграда, улицам Лазоревой, Судостроительной, Латвийской, Хабаровской, Кооперативной, Гражданской, Изобильной и по бульвару Энгельса.

Напомним, что коротать время в заторах несколько месяцев подряд придется и водителям, добирающимся в центр по Первой Продольной магистрали. Из-за ремонта моста по улице Базисной в утренние и вечерние часы-пик на дороге в районе станции СТ «Ельшанка» выстраиваются приличные пробки.

Фото Павла Мирошкина