Традиционный парад коммунальной техники пройдет в Волжском





В Волжском завтра, 3 апреля, пройдет ставший уже традиционным парад коммунальной техники. В начале рабочего дня по городу проедет колонна из уборочных, подметальных, поливомоечных машин. В общем строю горожане надеются увидеть также трактора и КАМАЗы.

- Парад коммунальной техники стал у нас уже ежегодной традицией. Правда, обычно мы проводили его в День единых действий, а в этот раз решили ознаменовать им начало сезона благоустройства, - рассказывают в администрации Волжского. – Проходом машин, которые каждый день работают на наших улицах, мы хотим создать общий позитивный настрой у жителей, приступающих к уборке города.

В 9:00 колонна машин МБУ «Комбинат благоустройства» тронется от площади Строителей. Парадным строем «бойцы» с грязью и пылью пройдут по проспекту Ленина, по улице Молодогвардейцев и Карбышева, бульвару Профсоюзов, улицам Оломоуцкой, Мира, 87-й Гвардейской. Финальной точкой для водителей станет улица Пушкина.

О начале сезона глобальной уборки в Волгоградской области объявили в начале недели. Привести в порядок все дворы, улицы, а также места массового посещения людей и военные памятники в регионе поручили до 1 мая.

Фото Павла Мирошкина