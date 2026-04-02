Ростовчанин с оркестром встретил жену с 10-м по счету ребенком





В Ростове-на-Дону местный житель устроил незабываемую встречу супруги из роддома после рождения десятого по счету ребенка. Многодетный отец, сообщает Привет-Ростов, позвал на выписку целый оркестр.

Уточняется, что ребенок появился на свет в конце марта в родильном доме городской больницы №20. Родители выбрали для него имя Марк.

– К моменту выписки супруг женщины, Максим Рудых, организовал торжественную встречу. У входа в медицинское учреждение выступил оркестр, также были подготовлены цветы и приглашены родственники, – сообщает ростовское СМИ.





Супруги Рудых познакомились в религиозной общине. После свадьбы у них регулярно рождались дети. Все члены многодетной семьи играют на различных инструментах, включая скрипку, фортепиано, флейту и гитару.

