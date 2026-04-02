



Уголовное дело главы департамента Волгограда Анны Елисеевой рассмотрят в Первомайском районном суде Краснодара.

Об изменении территориальной подсудности Четвертый кассационный суд общей юрисдикции просил первый заместитель Генпрокурора. По его словам, эта мера необходима для обеспечения объективности правосудия и исключения сомнений в беспристрастности судов Волгоградской области. Удовлетворив ходатайство, кассационный суд еще на полгода продлил арест Анны Елисеевой, находящейся в московском СИЗО с марта 2025-го.

Год назад волгоградскую чиновницу обвинили в получении крупных взяток. Подробностями громкого уголовного дела следователи не делились. Частично свет на ситуацию пролил супруг Анны Елисеевой, настаивающий на ее невиновности. Мужчина рассказал, что его жену обвиняют в получении десятков миллионов рублей за выделение земельных участков, который ей якобы передавал племянник.

– Таких денег наша семья никогда не видела. Следователи старательно искали, но тоже не нашли. Да и не могли найти, потому что их не было. У нас квартира в Кировском районе в ипотеку и машина. Больше никакого имущества нет. Зато у родственников племянника на счетах как раз крутились большие суммы, сам он покупал дорогостоящие автомобили, - говорил он в беседе с корреспондентами ИА «Высота 102».

Несмотря на возбуждение уголовного дела, Анна Елисеева все еще числится в департаменте администрации Волгограда. Однако теперь, согласно официальным сведениям, она занимает пост заместителя руководителя департамента экономического развития и инвестиций мэрии.